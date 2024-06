EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart

1 Ralf Thomas, der Leiter der Integrierten Verkehrsleitzentrale, hat schon bei der Fußball-WM 2006 den Verkehr organisiert. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Die Stadt muss wegen der Fanmärsche von der Innenstadt zum Stadion an diesem Mittwoch etliche Straßen sperren. Autofahrer sollten entweder die Innenstadt meiden oder auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen.











Nach dem Auftaktsieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Schotten hat die Euphorie der Fans noch zugelegt. Zumal das Team mit einem Sieg am Mittwoch gegen Ungarn bereits das Ticket fürs Achtelfinale klar machen könnte. Zuvor sind allerdings die Fan-Walks Richtung Stadion geplant – und damit die beiden Fanlager gesittet und sicher von der Innenstadt ins Stadion marschieren können, müssen in der Innenstadt und in Bad Cannstatt viel befahrene Bundesstraßen gesperrt werden. Betroffen sind nicht nur die Friedrich- und die Heilbronner Straße stadtauswärts, sondern vor allem auch die B 14/Cannstatter Straße.