Straßensperrung in Stuttgart

1 Ein Wasserrohrbruch setzte am Montagabend die Neckartalstraße in Stuttgart unter Wasser. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Neckartalstraße in Stuttgart derzeit in beide Fahrtrichtung gesperrt. Spezialisten sind vor Ort und kümmern sich um den Schaden.











In der Neckartalstraße ist es am Montag gegen 19 Uhr auf Höhe des Kraftwerks Stuttgart-Münster zu einem Wasserrohrbruch gekommen, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Die dadurch teils mit Wasser überflutete Straße sei deshalb derzeit in beide Richtigen gesperrt. (Stand: 20.55 Uhr)