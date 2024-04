Straßensperrung in Stuttgart

5 Klärschlamm auf der Straße: Die Polizei sperrte am Montag die Aldinger Straße in Stuttgart-Hofen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Die Polizei hat am Montagnachmittag eine Straße in Stuttgart-Hofen gesperrt, nachdem Klärschlamm von einem Baustellenfahrzeug auf die Straße geflossen war.











Ein stinkender Schlammhaufen hat am Montagnachmittag für eine mehrstündige Straßensperrung in Stuttgart-Hofen gesorgt. Ein Lkw hatte laut Polizei auf einer Brücke seine Ladung verloren, bei der es sich offenbar um Klärschlamm handelte. Ersten Angaben zufolge handelte es sich wohl um einen technischen Defekt am Lkw.