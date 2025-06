Straßensperrung in Stuttgart: Im Neckarpark droht wieder Stau

1 Wie vor einem Jahr wird am Dreieck Neckarpark die Abfahrt von der B 10 auf die B 14 gesperrt – nun in entgegengesetzter Richtung. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Rampe der B 10 auf die B 14 in Fahrtrichtung Fellbach weist erhebliche Schäden auf. Daher wird der Verkehrsknotenpunkt im Stuttgarter Neckarpark vom 9. bis 16. Juni gesperrt.











Die Serie der Brückensanierungen in Stuttgart reißt nicht ab. Wie Untersuchungen durch Experten am Anfang des Jahres ergeben haben, weist die Rampe der B 10 auf die B 14 in Fahrtrichtung Fellbach tiefer gehende Schäden auf. Eine zeitnahe Instandsetzung ist laut dem für die Bundesstraßen zuständigen Regierungspräsidium Stuttgart zwingend erforderlich. Der Bund investiert in den Erhalt der Infrastruktur rund 320 000 Euro. Der wichtige Verkehrsknotenpunkt im Stuttgarter Neckarpark ist daher von Montag, 9. Juni, 0 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 16. Juni, 5 Uhr für den Verkehr gesperrt.