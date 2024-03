Straßensperrung in Stuttgart: Darum wird die Rampe der B 10 auf die B 14 vier Stunden gesperrt

1 Die Auffahrt zur B 14 von der B 10 kommend muss komplett gesperrt werden. Foto: LUBW

Offenbar ist das Bauwerk in Fahrtrichtung Fellbach erheblich beschädigt. Eine Untersuchung für ein Sanierungskonzept soll am Dienstag, 12. März, stattfinden. Der wichtige Straßenverkehrsknoten wird dafür vier Stunden lang komplett gesperrt.











Link kopiert



Die Rampe der B 10 auf die B 14 am Dreieck Neckarpark in Stuttgart muss am Dienstag, 12. März, für insgesamt vier Stunden voll gesperrt werden. Autofahrer, die von Esslingen aus kommend in Fahrtrichtung Fellbach unterwegs sind, müssen in der Zeit von 10 bis 14 Uhr eine längere Umleitung in Kauf nehmen.