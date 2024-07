Straßensperren für getöteten Motorradpolizisten: Trauerzug in Uniform zieht durch Stuttgart

Zu Ehren eines tödlich verunglückten Verkehrspolizisten hat das Stuttgarter Stadtzentrum eine 1,3 Kilometer lange neue Fußgängerzone bekommen – wenn auch nur für begrenzte Zeit. Am Freitagmorgen haben etwa 700 Polizeibeamte und Beschäftigte zusammen mit Innenminister Thomas Strobl einen Trauermarsch zwischen Hauptbahnhof und der Domkirche Sankt Eberhard unternommen. Dazu gab es Straßensperrungen rund um den Hauptbahnhof. Der Autoverkehr blieb draußen – zur Erinnerung an den 61-jährigen Motorradpolizisten Thomas Hohn, der am 24. Juni während der Fußball-EM bei einer Eskorte für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán ums Leben gekommen war.

Der Trauerzug bewegte sich vom Pariser Platz im Europaviertel über den Arnulf-Klett-Platz und die Theodor-Heuss- und Bolzstraße zum Schlossplatz. Damit Autofahrer nicht einmal versehentlich dem Trauermarsch in die Quere kommen konnten, wurden gegen 9 Uhr die Fahrbahnen der Theo-Meile zwischen Rotebühlplatz und dem Hauptbahnhof gesperrt, und auch die Schillerstraße war für den Verkehr vom Gebhard-Müller-Platz her zeitweise tabu. Motorradstaffeln aus Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz bildeten ein beeindruckendes Spalier.

Trauerzug wie auch schon in Mannheim

Der Trauermarsch war der Prolog für einen Trauergottesdienst in der Domkirche Sankt Eberhard, wo am Vormittag 250 geladene Gäste und Polizeibeschäftigte unter anderem den Worten des katholischen Polizeiseelsorgers Georg Hug und des evangelischen Landespolizeipfarrers Albrecht Sautter lauschten – was auch draußen auf dem Schlossplatz in der EM-Fanzone möglich war. Dort hatten bereits am Montag, 1. Juli, zahlreiche Polizisten des Polizeihauptkommissars gedacht, der als Urgestein der Stuttgarter Motorradstaffel und bundesweit anerkannter Experte für manipulierte Fahrzeuge bekannt geworden war. Die Zeremonie ähnelte dem Trauermarsch am 14. Juni in Mannheim, der dem von einem Messerangreifer getöteten Beamten Rouven Laur gegolten hatte. Einen solchen Marsch hatte es bisher nicht gegeben. Unter den Trauergästen war auch der ungarische Generalkonsul András Izsák.

Der 61-jährige Thomas Hohn war an jenem 24. Juni auf dem Albplatz in Degerloch ums Leben gekommen. Er hatte zu der Eskorte gehört, die den ungarischen Staatsgast Orbán nach dem Deutschlandspiel zum Flughafen bringen sollte – als aus einer Querstraße eine 69-jährige Autofahrerin in die eigentlich gesperrte Kreuzung fuhr und mit seiner Maschine kollidierte. Ein weiterer Motorradpolizist erlitt schwere Verletzungen. Die Umstände und die Abläufe des Unfalls werden noch vom Polizeipräsidium Ludwigsburg ermittelt.