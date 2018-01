Straßenschilder in Ludwigsburg Verharmlosung von NS-Verbrechen

In Sachen Namenspaten für Straßenschilder möchten die Stadträte einen Schlussstrich ziehen, aber das geht nicht: Ludwigsburg muss sich der Geschichte stellen.

Ludwigsburg - Die Nachkriegsjahre waren von Verdrängung statt von der Aufarbeitung der NS-Zeit bestimmt. Das hat sich erst in den siebziger und achtziger Jahren geändert, als sich die bundesrepublikanische Gesellschaft endlich diesem düsteren Kapitel gestellt hat. Aber auch damals wurde noch viel „übersehen“. Zum Beispiel, dass Straßennamen überdauert haben, die an Personen erinnern, die unmittelbar an den Naziverbrechen beteiligt oder eng damit verflochten waren.

In vielen Fällen führt die verspätete Auseinandersetzung mit in Verdacht geratenen Namenspaten zu Konflikten. Wie auch in Ludwigsburg, wo man seit Jahren darüber streitet, wessen Name denn nun aus dem Stadtplan zu streichen ist. Haben die Stadträte vor drei Jahren noch halbwegs ernsthaft über die Biografien von Karl Peters, Ernst Heinkel und anderen diskutiert, so ließen sie bei der neuerlichen Debatte über August Lämmle, Auguste Supper und Walter Flex jedes Niveau vermissen.

Mit verantwortlich für diese verunglückte Ratsdebatte ist jedoch die Stadtverwaltung. Sie hat sich nie für die überfällige Korrektur von via Straßennamen geehrten Nazigrößen oder -mitläufern stark gemacht. Statt die Sache anzupacken wie etwa Freiburg – nämlich Experten sämtliche Straßennamen untersuchen zu lassen und dann über die aus Sicht der Historiker Strittigen zu diskutieren – moderiert die Stadt ein Verfahren, in dem quasi auf Zuruf über möglicherweise belastete Namen geredet wird. Wer so unsensibel mit dem heiklen Thema umgeht, bereitet den Boden für Verharmlosung von Verbrechen – und für neuerliche Verdrängung.