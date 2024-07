Straßensanierung in Stuttgart: Brücke über den Schattenring gesperrt

1 Die große Brücke über den Schattenring wird von Montag an gesperrt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Von Montag an müssen sich Autofahrer an der Verknüpfung zwischen B 14 und Wildparkstraße auf Behinderungen einstellen. Die Brücke über den Schattenring wird gesperrt, die Arbeiten dauern bis Mitte September.











Die Sanierung der teils maroden Verkehrsinfrastruktur in Stuttgart geht weiter. Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch 2024 in der Sommerzeit am Schattenring gearbeitet. Von Montag, 22. Juli, an sperrt das Regierungspräsidium Stuttgart (RP) am Schattenring die Brücke über den großen Kreisverkehr im Westen von Stuttgart. Dort mündet die aus der Stadt kommende B 14 in die Wildparkstraße.