Straßensanierung in Stuttgart: Abfahrt von der B 14 zum Autobahnkreuz Stuttgart gesperrt

Das Regierungspräsidium führt ab Montag, 13. Oktober, Untersuchungen wegen Schäden an der Brücke zur A 831 am Dreieck Johannesgraben in Vaihingen durch.
Die Sanierung der teils maroden Verkehrsinfrastruktur in Stuttgart geht weiter. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) sperrt von Montag, 13. Oktober bis voraussichtlich Mittwoch, 15. Oktober, die Auffahrt von der B 14 auf die A 831 und zum Autobahnkreuz Stuttgart am Dreieck Johannesgraben in Vaihingen. Grund dafür sind vorbereitende Untersuchungen auf die im Frühjahr 2026 geplante Sanierung. Eine Umleitung wird eingerichtet.