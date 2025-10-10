Straßensanierung in Stuttgart: Abfahrt von der B 14 zum Autobahnkreuz Stuttgart gesperrt

Das Regierungspräsidium führt ab Montag, 13. Oktober, Untersuchungen wegen Schäden an der Brücke zur A 831 am Dreieck Johannesgraben in Vaihingen durch.

Die Sanierung der teils maroden Verkehrsinfrastruktur in Stuttgart geht weiter. Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) sperrt von Montag, 13. Oktober bis voraussichtlich Mittwoch, 15. Oktober, die Auffahrt von der B 14 auf die A 831 und zum Autobahnkreuz Stuttgart am Dreieck Johannesgraben in Vaihingen. Grund dafür sind vorbereitende Untersuchungen auf die im Frühjahr 2026 geplante Sanierung. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Wieder einmal Schäden an einer Brücke Hintergrund sind Schäden an den Widerlagern an der Auffahrt, die vom Regierungspräsidium als Haarwiesenbrücke bezeichnet wird. Daher werden unter anderem Proben des Betons entnommen und auch die Bewährungen untersucht, um das genaue Ausmaß der vorhandenen Schäden feststellen zu können. Die eigentliche Sanierung soll dann im Frühjahr kommenden Jahres erfolgen. Aktuell wird mit Kosten von rund 250 000 Euro gerechnet.

Aus Gründen der Verkehrs- und Arbeitssicherheit muss die Auffahrt von der B 14 aus Richtung Zusestraße auf die A 831 und weiter zum Autobahnkreuz Stuttgart für den Verkehr gesperrt werden. Die Umleitung führt weiter über die B 14 bis zum Schattenring und von dort wieder zurück nach Vaihingen und zur A 831.