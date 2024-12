Straßensanierung: B 27 in Richtung Freiberg wieder freigegeben

Verkehrschaos Ludwigsburg Wie erwartet: Viel Stau rund um Ludwigsburg wegen B27-Baustelle

Die Sorgen waren groß – und gerechtfertigt. Am ersten Tag der Baustellen an der B27 und der L1138 kam es zu langen Staus bei der Autobahnausfahrt Ludwigsburg Nord, in mehreren Stadtgebieten Ludwigsburgs und in Freiberg.