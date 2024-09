Straßenrennen in Hamburg: Totes Kleinkind - U-Haft für mutmaßliche Unfallfahrer

1 Nachdem sich der Verdacht auf ein illegales Straßenrennen erhärtet hat, sitzen die mutmaßlichen Unfallverursacher in U-Haft. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Vor einer Woche starb ein Zweijähriger nach einem Unfall in Hamburg. Nun sitzen die mutmaßlichen Unfallverursacher in U-Haft.











Hamburg - Nach dem Unfall vorige Woche in Hamburg, bei dem ein Zweijähriger ums Leben kam, sind die beiden mutmaßlichen Unfallverursacher in Untersuchungshaft gekommen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass sich die beiden 22 und 24 Jahre alten Männer ein illegales Straßenrennen geliefert hatten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dieses habe letztendlich zur Kollision mit dem Familienvan geführt, in dem unter anderem der gestorbene Junge sowie sein Zwillingsbruder saßen.