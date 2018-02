Straßenraub in Stuttgart Mann bedroht 23-Jährigen mit abgebrochener Flasche

Von red 10. Februar 2018 - 17:44 Uhr

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den mutmaßlichen Straßenräuber beobachtet haben (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand / STZN

Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Stuttgarter Stadtmitte mit einer abgebrochenen Flasche bedroht und anschließend beklaut worden.

Stuttgart - Ein 23-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in der Jakobstraße in Stuttgart-Mitte Opfer eines Straßenraubes geworden.

Wie die Polizei mitteilt, soll ein bisher unbekannter Mann gegen 2.40 Uhr den Geschädigten mit einem abgebrochenen Flaschenhals bedroht und ihn aufgefordert haben, sein Bargeld herauszugeben. Der 23-Jährige gab ihm daraufhin einen dreistelligen Geldbetrag. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Katharinenstraße. Er wurde als 25 bis 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und dunkelhäutig beschrieben und trug einen Oberlippenbart.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711 / 89 90 57 78 in Verbindung zu setzen.