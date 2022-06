1 Über das Pfingstwochenende gehört das Blüba wieder den Straßenmusikern. Foto: Straßenmusikfestival/Reiner Pfister

Nach zwei digitalen Ausgaben findet das Festival in Ludwigsburg wieder rund um das Residenzschloss statt. Für Musikliebhaber jeder Couleur ist etwas dabei.















Link kopiert

Musik aus der ganzen Welt vor einer einzigartigen Kulisse: Dafür steht das Straßenmusikfestival in Ludwigsburg. Über das Pfingstwochenende findet die Veranstaltung im Blühenden Barock nach erzwungener Coronapause mit zwei digitalen Ausgaben wieder richtig statt. Von diesem Freitag, 3. Juni, an treten insgesamt 40 Straßenmusiker und -musikerinnen auf zwölf Bühnen auf, die rund um das Residenzschloss verteilt sind – von der großen Hauptbühne vor dem Schloss bis zum gemütlichen Pavillon mitten im Park.

Sieger spielen nochmal zum Abschluss

Nicht nur die Herkunft der Künstler ist vielfältig, die Musikstile sind es ebenfalls. Vom Singer-Songwriter über Rock und Pop, von Latin und Klezmer bis Hip-Hop und Country ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wie in jedem Jahr besteht das Line-up in etwa zur Hälfte aus Publikumslieblingen, die schon einmal beim Straßenmusikfestival gespielt haben, und zur Hälfte aus neuen Künstlern. An allen drei Abenden wird von 18 bis 23 Uhr musiziert. Die Besucher können entweder direkt vor Ort per Stimmkarte oder im Internet für ihre Favoriten abstimmen. Die Musiker mit den meisten Stimmen treten am Sonntag ab 21.30 Uhr beim großen Abschlusskonzert noch einmal auf der Hauptbühne auf. Am Samstagnachmittag sind zudem einige kleinere Konzerte in der Ludwigsburger Innenstadt sowie am Stuttgarter Marienplatz geplant.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum das Blüba so erfolgreich ist

Geld bekommen die Künstler für ihre Auftritte übrigens nicht. Unterstützen kann man sie mit einem „Hutgeld“ oder mit dem Kauf ihrer CDs.

Alle Infos im Netz

Alle Infos zum Straßenmusikfestival, das Line-up und die Spielzeiten sowie das Online-Voting gibt es im Internet unter der Adresse www.strassenmusikfestival.de . Die Tageskarte für Erwachsene kostet 15 Euro, Kinder von vier bis 15 Jahren, Schüler und Studenten zahlen 9 Euro. Dauerkartenbesitzer des Blühenden Barocks erhalten je einen Euro Rabatt.