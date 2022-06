1 Gute-Laune-Musik rund ums Residenzschloss: Das Internationale Straßenmusikfestival ist gestartet. Foto: Simon Granville/Simon Granville

Noch bis Sonntag spielen Straßenmusiker aus aller Herren Länder im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Der Auftakt blieb trocken – die Menschen feierten, dass die Live-Musik zurück ist.















Link kopiert

Aufatmen im Blühenden Barock: Zum Auftakt des Internationalen Straßenmusikfestivals rund ums Ludwigsburger Schloss sind die Gewitterwolken am späten Freitagnachmittag dann doch noch einmal abgebogen – und das Publikum strömte von 18 Uhr an in Hundertschaften in die barocken Gartenanlagen. Vor die Bühnen pilgernd oder im Gras sitzend genossen sie, dass es von allen Ecken her tönte und klang: Bis Sonntag spielen 40 Musikerinnen und Musiker aus aller Herren Länder jeweils zwischen 18 und 23 Uhr auf zwölf Bühnen im Blüba, am Samstag von 11 bis 14.30 Uhr treten manche von ihnen zudem in der Ludwigsburger Innenstadt auf. Die Publikumslieblinge, die die Besucher per Abstimmung küren können, bestreiten dann am Sonntag um 21.30 Uhr das Abschlusskonzert auf der Hauptbühne.