Straßenmusik: Das ist der Drehorgelspieler aus der Göppinger Fußgängerzone

1 Der 20-jährige Severin Oberle musiziert in der Fußgängerzone: Mit großer Leidenschaft spielt er seine Drehorgel und singt dazu. Foto: Staufenpress

Vom 410-Gramm-Frühchen bis zum eigenen Engagement als Drehorgelspieler hat sich Severin Oberle ein glückliches Leben aufgebaut. Mit seiner Drehorgel steht er regelmäßig in der Göppinger Fußgängerzone.











Wie er da in der Göppinger Fußgängerzone steht und die Kurbel seiner Drehorgel mit Hingabe dreht und gleichzeitig dazu singt, das ist alles andere als selbstverständlich. Und Severin wirkt glücklich und ganz in seinem Element. Als Frühchen kam er mit einem Gewicht von 410 Gramm in der Universitätsklinik Ulm zur Welt. Sein Opa Konrad Oberle, der in Adelberg wohnt und ihn bei seinen Auftritten als Drehorgelspieler begleitet, erzählt, dass Severin 22 Zentimeter groß gewesen und seine Händchen so klein wie ein Daumennagel gewesen seien.