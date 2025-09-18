Straßenlärm in Kornwestheim: Schikane oder Gesundheitsschutz – Kommt Tempo 30 auf zentralen Straßen?

Für den Gesundheitsschutz könnte auch in der Ortsdurchfahrt in Kornwestheim bald Tempo 30 gelten. Berechnungen zeigen, dass aktuell Lärmgrenzwerte zu häufig überschritten werden.
Viele Kommunen brüsten sich gerne damit, Vorreiter in einem bestimmten Themengebiet zu sein oder eine bestimmte Sache im Sinne der Bürger besonders voranzutreiben und Vorgaben umzusetzen. Zumindest einem Teil der Kornwestheimer Bevölkerung wäre es aber wohl lieber, wenn die Stadt in Sachen Lärmaktionsplan das Tempo etwas reduzieren würde.