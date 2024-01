Straßenglätte: Zahlreiche Unfälle im Süden Baden-Württembergs

1 Im Süden von Baden-Württemberg gab es heute schon zahlreiche Unfälle wegen glatter Straßen. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Maximilian Koch

Am heutigen Mittwoch sind bislang besonders die Straßen im Süden Baden-Württembergs von Glätte betroffen. Hier gab es laut Polizeiangaben bislang bereits zahlreiche Unfälle.











Wegen der angekündigten Glatteisgefahr kam es am Morgen vor allem auf den Straßen im Süden Baden-Württembergs zu Unfällen. Wie ein Polizeisprecher in Konstanz am Mittwoch mitteilte, hat es etwa 30 Unfälle gegeben. Zwei Menschen wurden demnach leicht verletzt. Vor allem die Landkreise Konstanz, Rottweil und Tuttlingen seien betroffen.