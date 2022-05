1 Szenen wie diese wird man 2022 vermissen: Das Afrika-Festival wird im Sommer nur drinnen gefeiert, der beliebte Markt auf dem Erwin-Schoettle-Platz fällt komplett flach. (Archivbild) Foto: factum/Bach/factum / Jürgen Bach

Der Straßenfestsommer in Stuttgart bleibt 2022 nach der Coronapause hinter Erwartungen und Hoffnungen zurück. Nachdem das Sommerfest ganz abgeblasen wurde, gibt's das Afrika-Festival in Stuttgart-Süd nur in ganz klein und drinnen.















Wer es gewohnt war, in Stuttgart in den Sommermonaten von Straßenfest zu Straßenfest zu tingeln, wird 2022 womöglich etwas umplanen müssen. Denn nachdem das Sommerfest um den Eckensee komplett flachfällt (Plus) und das Festival ArtLänd, das eigentlich dieses Jahr Premiere haben sollte, ebenfalls abgesagt wurde, gibt auch das Afrika-Festival in Stuttgart-Süd bekannt, nicht in gewohntem Umfang gefeiert werden zu können.

So spielt sich das Afrika-Festival in diesem Jahr vom 8. bis zum 10. Juli ausschließlich drinnen ab. Im Alten Feuerwehrhaus sind zwar Tanzshows, Film, ein Essensstand und Musik angekündigt, die Marktstände, das breite kulinarische Angebot und die Open-Air-Stimmung des Erwin-Schoettle-Platzes fallen aber komplett weg.

Risiko wegen Corona zu groß

Die Gründe sind laut den Veranstaltern vor allem auf die langfristige Planung zurückzuführen. „Vor allem wegen der Verträge mit den Künstlern, da wollten wir auf Nummer sicher gehen“, sagt Cyrille Takin vom Vereinsvorstand. Die Entscheidung darüber sei schon vor einigen Monaten gefallen. Man sei sich einig gewesen, dass es in Coronazeiten zu riskant sei, Künstler zu buchen und sie dann womöglich nicht bezahlen zu können, sollte das Virus einen Strich durch die Rechnung machen. „Wir hoffen, dass wir das Festival im nächsten Jahr wieder in vollem Umfang auf dem Erwin-Schoettle-Platz feiern können“, sagt Takin.