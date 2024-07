Straßenfest Westallee in Stuttgart: Regenwetter und Diebstahl können die Stimmung nicht trüben

12 Musikprogramm, Essensstände und viele Menschen: Die Westallee lockt jedes Jahr die Massen an. Foto: LICHTGUT/Zophia Ewska

Musik, Kunst und jede Menge internationale Köstlichkeiten: Drei Tage lang verwandelt sich ein kleiner Teil des Westens in eine hippe Block Party.











Die Straßenfest-Saison in Stuttgart ist in vollem Gange. So auch im Stuttgarter Westen, wo sich das Viertel rund um die Johannesstraße und am Anton-Wilhelm-Amo-Platz ganze drei Tage in eine Party- und Flaniermeile verwandelte. Bereits zum siebten Mal findet in diesem Jahr die Westallee statt. Mit Musikprogramm, zahlreichen Ständen, die zum Schlemmen einladen und Kunst im Hinterhof wurde dieses Wochenende wieder einiges geboten.