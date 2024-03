Ab und an hat die Sonne durch die Wolken gespickt. Überwiegend zeigte sich der Himmel aber in dezenten Grautönen. Doch darunter hat sich Waiblingen am Sonntag frühlingshaft und farbenprächtig präsentiert. Mehr als 80 Stände waren zum Ostermarkt aufgebaut, und es war eine bunte Mischung: Es gab Krämerwaren, Kunsthandwerk, schwäbische und internationale Leckereien, und auch der Osterhase hat sich blicken lassen. Das Langohr war als kuscheliges Stofftier, filigran auf Eiern aus Porzellan oder aus Holz beim Ostermarkt dabei.

Große und kleine Besucher stürzen sich in den Trubel

Nach der langen Winterzeit hat es die Menschen in Scharen nach draußen gezogen. Bereits kurz nach Eröffnung waren die Straßen rund um die Querspange, dem Alten Postplatz und die Gassen in der Altstadt voller kleiner und großer Besucher, die sich erwartungsfroh in den Trubel stürzten. Den Nachwuchs zog es magisch zum Ballonverkäufer, den Karussells und der Zuckerwatte hin. Die Großen stöberten sich derweil durch die vielen Stände.

Lesen Sie auch

Die Auswahl reichte von nützlichen Haushaltwaren, Küchenutensilien oder Taschen über Kaffee aus Eritrea, kunstvoll gekratzten Ostereiern, fein riechenden Naturseifen, Lederwaren- und Lammfellprodukten, selbst gegossenen Kerzen, handgemachtem Schmuck bis hin zu allerlei Kunstobjekten und Korbwaren. Auch das Essensangebot an den Streetfood-Ständen und von der örtlichen Gastronomie war reichhaltig und zudem international: afrikanisches Fingerfood, ungarische Langosch oder schwäbische Maultaschen.

Unsere Empfehlung für Sie Kreisputzete in Remshalden-Buoch Das wohl sauberste Waldstück im ganzen Kreis Auf der Buocher Höhe verbindet die Abfallwirtschaftsgesellschaft die Kreisputzete mit einer digitalen Schnitzeljagd.

Geschenkideen, Dekoratives für Haus, Hof und Garten: Es gab eine Menge zu gucken, zumal die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag auch ihre Türen öffneten und mit besonderen Angeboten lockten. Natalja Nazor hatte für den Ostermarkt ihr Lager geräumt und den Kleiderschrank sowie die Spieltruhe ihrer sechsjährigen Tochter Mayla gleich dazu. „Wir sind seit Jahren dabei, die Leute machen gerne Schnäppchen“, sagte die Inhaberin von Mariposa Interior & Design, die auf dem gesperrten Parkplatz vor ihrem Laden einen kleinen Flohmarkt mit Dekomaterial, Kinderkleidung und alten Möbeln aufgebaut hatte. Auch kuschelige Decken zum reduzierten Preis gab es. „Das ist noch ein Rest der Winterware, die wir günstig hergeben“, sagte Natalja Nazor.

Eine Augenweide war der Bereich um Blumen Schmid in der Lange Straße. Tulpen, Osterglocken, Primeln und viele andere bunte Frühlingsboten blühten in Hülle und Fülle. Auch Vereine machten beim Ostermarkt mit. Der Tennisclub Waiblingen hatte in der Lange Straße einen kleinen Tennisplatz zum Spielen aufgebaut, und der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club bot rechtzeitig zur neuen Saison eine Codieraktion an. Die Zahlen- und Buchstabenkombination, die sogenannte Eigentümer-Identifizierungs-Nummer, die am Fahrradrahmen angebracht wird, macht das Stehlen für einen potenziellen Dieb unattraktiver.