Wo sind heute Bauernproteste?

1 Traktoren fahren auf der Rügenbrücke in Stralsund. Foto: dpa/Stefan Sauer

Deutschlandweit sind Landwirte wieder mit ihren Schleppern unterwegs, um gegen die Subventionskürzungspläne der Berliner Ampelregierung zu protestieren. Ein Überblick über die geplanten Protestaktionen.











Nach dem Auftakt der bundesweiten Aktionswoche gegen geplante Subventionskürzungen der Ampel-Regierung am Montag (8. Januar) wird am Mittwoch (10. Januar) Bundesagrarminister Cem Özdemir bei einer Bauernkundgebung in Ellwangen im Ostalbkreis erwartet. Özdemir werde auf der Veranstaltung in der Stadthalle sprechen, teilten der Bauernverband Ostalb-Heidenheim und ein Sprecher des Bundesagrarministeriums mit.