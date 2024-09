Straßenbaustelle im Kreis Esslingen: Sanierung der Hepsisauer Steige verschoben

1 Die Sanierung der Schäden an der Hepsisauer Steige wird verschoben. Foto: Landratsamt Esslingen

Arbeiten zur Hangsicherung an der Hepsisauer Steige (L1212) im Kreis Esslingen werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund sind die zahlreichen Straßenschäden im Land durch den Starkregen Anfang Juni.











Nach einem Hangrutsch an der Hepsisauer Steige waren Sicherungsarbeiten geplant. Entsprechende Fördermittel hatte das Landesministerium für Verkehr im Frühjahr im Sanierungsprogramm für dieses Jahr eingeplant. Doch infolge des starken Hochwassers im Juni, das mancherorts Schäden an Landesstraßen angerichtet hatte, wird umgeplant. Die eigentlich für dieses Jahr geplanten Arbeiten an der Hepsisauer Steige werden verschoben, wie das Ministerium mitteilt.