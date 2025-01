Straßenbau rund um Marbach: Verkehrschaos befürchtet: Land will neue Brücke und an zwei Kreuzungen bauen

Angriff am Bahnhof in Ludwigsburg 34-Jähriger tritt Fahrgast – und spuckt nach Helferin

Ein 34-Jähriger soll am Freitagabend am Bahnhof in Ludwigsburg einen Fahrgast getreten haben. Eine 19-Jährige wollte diesem zu Hilfe eilen, woraufhin der Angreifer in ihre Richtung spuckte. Die Polizei sucht nun nach dem Geschädigten.