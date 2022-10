6 Von Montag an wird die zweite Seite des Autohofkreisels fertiggestellt. Foto: /Mathias Kuhn

Aufatmen für Fahrgäste der Stadtbahn: Von Montag, 24. Oktober, an werden die Linie U 9 und U 13 wieder nach Hedelfingen verkehren. Dafür müssen Autofahrer Umwege einplanen: Der Autohof-Kreisel wird fertiggestellt.















Erleichterung bei Fahrgästen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Von Montag, 24. Oktober, an sollen die Stadtbahnlinien der U 9 und U 13 wieder wie gewohnt nach Hedelfingen verkehren können. „Die Gleisbauarbeiten sind bis dahin abgeschlossen. Am Sonntag werden nochmals Testfahrten unternommen. Von Montag an werden die Stadtbahnzüge wieder von der Wasenstraße zum Hedelfinger Platz rollen“, sagt SSB-Pressesprecherin Birgit Kiefer. Noch liegen an der Endhaltestelle zwar noch nicht alle Pflastersteine, bis Sonntag werde der Bereich aber fertig gestaltet sein, versprechen die Handwerker. Der Busersatzverkehr wird dann wieder eingestellt.

Kreisverkehre auf Otto-Konz-Brücken

Das Ende der SSB-Gleisbauarbeiten ist gleichzeitig der Startschuss für das Tiefbauamt. Zwischen Wangener Marktplatz und der bisherigen Kreuzung mit den Otto-Konz-Brücken wird die Hedelfinger Straße seit Monaten für die Hauptradroute 2 umgestaltet. Sowohl an der bisherigen Kreuzung Otto-Konz-Brücken/Kemptener-/Hedelfinger Straße als auch auf den Otto-Konz-Brücken/ Kesselstraße werden Kreisverkehre angelegt. Der kleinere Kreisverkehr auf den Otto-Konz-Brücken ist freigegeben. Der größere, den auch die Stadtbahnen überqueren, zur Hälfte erstellt. „Von Montag, 24. Oktober an wollen wir nun die zweite Seite anlegen sowie die restlichen Fahrbahnen auf den Otto-Konz-Brücken abschließend sanieren“, sagt Alma Osmanagic vom Tiefbauamt.

Verkehrsbehinderungen vorprogrammiert

Für die Fahrbahnsanierung werden die Otto-Konz-Brücken in Fahrtrichtung Wangen ab dem Kreuzungsbereich Uferstraße, Auffahrt B 10, gesperrt. Noch gravierender für Autofahrer: Zudem wird die Hedelfinger Straße in Fahrtrichtung Hedelfingen am Kreuzungsbereich Hedelfinger- und Kemptener Straße gesperrt, damit die Bauarbeiter ungestört die zweite Kreiselhälfte bauen können. Die Zufahrt nach Hedelfingen und in die Kemptener Straße ist nicht möglich. Umleitungsstrecken über Untertürkheim und das Hafengebiet werden eingerichtet und ausgeschildert. Die Bauarbeiten und die Verkehrsbeschränkungen sollen bis kurz vor Weihnachten andauern.

Zweiter Abschnitt der Hauptradroute

Autofahrer werden jedoch nur wenige Monate aufatmen können. Im kommenden Frühjahr will das Tiefbauamt mit der zweiten Etappe der Hauptradroute beginnen. „Bis auf Höhe der Straße Heiligenwiesen werden wir auf beiden Seiten einen Radfahrstreifen anlegen, an der Bürocampus-Haltestelle zwei neue Haltestellenzugänge, einen Doppelwender errichten und elf Bäume neu pflanzen“, berichtet Steffen Frank vom Tiefbauamt das Bauprogramm. Dafür müssen bestimmte Abschnitte der Hedelfinger Straße für den Autoverkehr gesperrt und Umleitungen eingerichtet werden.

Die Planer haben die Arbeiten in neun zeitlich aufeinanderfolgende Abschnitte eingeteilt. „Das Positive ist, dass die Kreisverkehre auf den Otto-Konz-Brücken bis dahin in Betrieb sein werden und wir die Autos über die Bundesstraße 10 und den Westkai nach Hedelfingen führen können“, sagt Frank. Die gesamten Bauarbeiten werden sich bis Winter 2023/2024 hinziehen. Anschließend folgt der letzte Abschnitt der Hauptradroute: von der Kreuzung Wangener-/Ulmer Straße in Stuttgart-Ost bis zur Kreuzung in der Inselstraße in Wangen.