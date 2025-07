Straßenbau in Stuttgart: Parkchaos an der Wilhelma durch Baustelle?

1 Die Neckartalstraße wird ab der Wilhelma-Kreuzung bis zum Leuzeknoten in Richtung Esslingen und Innenstadt gesperrt. Foto: Alexander Müller

Die Neckartalstraße in Bad Cannstatt wird in den Sommerferien in Fahrtrichtung Esslingen und in die Innenstadt gesperrt. Autofahrer müssen weite Umwege in Kauf nehmen.











Die Sommerferien gehören in der Wilhelma zur besucherstärksten Zeit des Jahres. Im Schnitt 7000 Besucher, bei Sonnenschein auch mehr als 10 000, strömen pro Tag in den zoologisch-botanischen Garten in Bad Cannstatt. Umso mehr kommt der nächste Bauabschnitt am benachbarten Leuzeknoten für die Verantwortlichen zur Unzeit. Denn ab Montag, 4. August, bis Freitag, 29. August, ist die Neckartalstraße für den Verkehr in Fahrtrichtung Esslingen und in die Innenstadt gesperrt. Die Wilhelma-Verantwortlichen befürchten daher große Probleme auf dem eigenen Parkplatz für Besucher und Mitarbeiter.