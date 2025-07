Straßenbahn plötzlich weg: Bekannte Straßenbahn in Remseck ist für immer abgefahren

1 Die Straßenbahn war im Jahr 2008 per Autokran an ihren Standort am SSB-Betriebshof in Remseck gehievt worden. Foto: Hans-Joachim Knupfer

Eine ausrangierte Straßenbahn war zum Markenzeichen des SSB-Betriebshofs in Remseck (Kreis Ludwigsburg) geworden. Nun ist sie nicht mehr da. Was ist da passiert?











Für so manchen Pendler, der sein Auto an der Stadtbahnhaltestelle Hornbach in Remseck abgestellt hat, um per Schiene weiter nach Stuttgart zu fahren, war sie so etwas wie ein Markenzeichen der ganzen Anlage: die ausrangierte Straßenbahn, die vor dem Betriebshof der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) platziert war. Sie weckte auch Erinnerungen an frühere Zeiten, als man im ÖPNV noch nicht ganz so komfortabel von A nach B kam. Jahrelang stand der mehr als 60 Jahre alte Oldie an Ort und Stelle. Nun ist die Bahn plötzlich weg – und wird auch nicht wiederkehren.