Straßen Musik Tage: Livemusik in der City: Backnang wird wieder zur Bühne

1 Bei den „Straßen Musik Tagen“ in Backnang sorgen verschiedene Musiker und Bands für besondere Stimmung in der Murrmetropole. Foto: Stephan Haase (z)

Unplugged, kostenlos und mitten in der Stadt: An sieben Donnerstagen zwischen 31. Juli und 11. September bringen regionale Musiker die Backnanger Innenstadt zum Klingen.











Freunde handgemachter Musik dürfen sich freuen. Auch in diesem Sommer werden die „Straßen Musik Tage“ wieder zum Publikumsmagneten in Backnang: Von Ende Juli bis Mitte September verwandeln sich an sieben Donnerstagen zentrale Plätze wie der Marktplatz, die Bleichwiese oder der Obstmarkt in eine Bühne für Unplugged-Konzerte regionaler Künstlerinnen und Künstler. Jede Woche ein anderer Ort mit anderer Musik.