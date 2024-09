Straßen in Kornwestheim: Baustellen-Stadt Kornwestheim – Bürgermeister versteht Autofahrer-Ärger

1 Blick auf den Rest der Großen Pflugfelder Brücke. Im Oktober wird auch dieser Teil ausgehoben werden. Foto: Werner Kuhnle

Nur über Umwege gelangt man derzeit von Norden nach Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) hinein. In der Stadt gibt es so viele Baustellen, das der Verkehrsfluss stark beeinträchtigt ist. Wie es zu dieser Ballung kam und warum der Zustand weiter anhält.











Wer in den Sommerferien nicht in Urlaub fährt, muss sich zwangsweise mit den vielen Baustellen in den Kommunen auseinandersetzen. Die verkehrsarmen Sommermonate werden gern genutzt, um Straßen zu erneuern. Während es vielerorts ein oder zwei für Autofahrer ärgerliche Baustellen gibt, hat man in Kornwestheim in die Vollen gelangt.