Straßen im Kreis Göppingen: Kleinere Löcher werden gleich repariert

Der kalte Winter hat nicht mehr Straßenschäden im Landkreis Göppingen verursacht. Wer Schlaglöcher auf Straßen entdeckt, kann sie bei vielen Kommunen online melden.
Der Winter neigt sich allmählich dem Ende entgegen und so langsam kommen auf Straßen, Radwegen und Gehwegen die Folgen von Schnee, Eis und Kälte zum Vorschein. Das kalte Wetter verursacht regelmäßig für Schlaglöcher und Risse. „Da der Januar 2026 relativ kalt war und die Bodentemperaturen durchgehend im Frostbereich lagen, waren die Schäden in Eislingen bis jetzt nicht zahlreicher als in den Vorjahren“, erklärt Linda Meier, Sprecherin der Stadt Eislingen. Dieses Fazit kann auch die Göppinger Stadtverwaltung bestätigen: „Es gibt nicht mehr Schäden als in anderen kalten Jahren. Von unserer Seite konnten wir nichts feststellen“, erklärt die Vize-Pressesprecherin der Stadt Göppingen, Andrea Rothfuß.