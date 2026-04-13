Mehr als 2.000 Handelsschiffe mit rund 20.000 Seeleuten saßen zuletzt im Persischen Golf fest. Mit der von US-Präsident angekündigten Seeblockade droht eine neue Eskalation an der Straße von Hormus.
Washington/Teheran - Nach den vorerst gescheiterten Friedensverhandlungen im Iran-Krieg fordert US-Präsident Donald Trump die Führung in Teheran erneut heraus. Mit der von ihm angekündigten Blockade der Straße von Hormus drohen eine weitere militärische Eskalation und erneut schwere Folgen an den Energiemärkten. Fragen und Antworten im Überblick: