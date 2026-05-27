Der deutsche Manager Rainer Seele arbeitet beim arabischen Ölkonzern Adnoc und beschreibt, was nach einer Öffnung der Straße von Hormus zu erwarten ist – und wie Europas Chemie reagieren sollte.
Berlin - Die Weltwirtschaft muss sich nach einer Öffnung der für Öl- und Gastransporte wichtigen Straße von Hormus aus Sicht des deutschen Chemiemanagers Rainer Seele noch längere Zeit auf Einschränkungen einstellen. "Die Erholung der Lieferketten kommt nicht über Nacht, sondern wird Monate dauern", sagte der ehemalige Wintershall-Chef dem "Handelsblatt".