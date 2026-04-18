Straße von Hormus: Iran droht USA mit erneuter Schließung der Straße von Hormus

1 Irans Parlamentspräsident Ghalibaf droht den USA Konsequenzen an. (Archivbild) Foto: Hamed Malekpour/Khane Melat/dpa

Der Iran öffnet die Straße von Hormus wieder für Öltanker, während die USA ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten. Irans Parlamentspräsident hat deutliche Worte für US-Präsident Trump.











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Teheran - Der Iran hat mit der erneuten Schließung der Straße von Hormus gedroht, sollte die US-Blockade iranischer Häfen andauern. "Mit der Fortsetzung der Blockade wird die Straße von Hormus nicht offen bleiben", schrieb Irans einflussreicher Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf in der Nacht auf der Plattform X. Die Durchfahrt durch die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Meerenge erfolge auf der vom Iran "festgelegten Route" und mit "iranischer Genehmigung", fügte Irans Chefunterhändler hinzu.