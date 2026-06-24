Straße von Hormus: Die Rückkehr des Wegezolls

Trumps Krieg setzt ein Thema auf die Tagesordnung, das längst zu den Akten gelegt schien. Maut in der Straße von Hormus könnte erst der Anfang sein, meint Christian Gottschalk.
Donald Trump hat den Krieg gegen den Iran verloren – und damit nicht nur der Region und den USA einen Bärendienst erwiesen. Es scheint, als ob die Welt für das ungestüme und undurchdachte Vorpreschen des US-Präsidenten bezahlen muss – und zwar lang anhaltend. Der Iran hat angekündigt, künftig die Straße von Hormus verwalten zu wollen. Was das genau bedeutet, ist zwar noch nicht ausgemacht, aber der Verdacht, dass dabei eine Art Verwaltungsgebühr fällig werden könnte, liegt auf der Hand. Dass Teheran dabei beteuert, alles werde nach den Regeln des Völkerrechts geschehen, macht die Sache nicht unbedingt besser.