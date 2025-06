Straße lange gesperrt: Licht am Horizont: Ausbau von Kreisstraße bei Affalterbach soll bald fertig sein

Licht am Horizont: Ausbau von Kreisstraße bei Affalterbach soll bald fertig sein

1 Der erste Abschnitt der Straße ist quasi fertig und soll Mitte Juli freigegeben werden. Foto: Werner Kuhnle

Seit Monaten können auf direktem Weg keine Autos von Affalterbach nach Remseck-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) rollen. Nun gibt es dazu aber erfreuliche Nachrichten.











So nötig die Verbreiterung und Sanierung der maroden Kreisstraße 1669 zwischen Affalterbach und dem Remsecker Stadtteil Hochdorf auch war, so zeitraubend sind die Umleitungsrouten, auf die Autofahrer seit Beginn der Generalüberholung im Herbst ausweichen müssen. Doch nun gibt es Licht am Horizont: Ein Ende der Arbeiten zeichnet sich ab.