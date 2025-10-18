Straße in Kornwestheim: Wegfall von Parkplätzen – Radweg ärgert Anwohner

Eine neue Verkehrsführung am Jakob-Sigle-Platz in Kornwestheim sorgt für Ärger. Warum der Radweg umgeleitet wurde, Falschparken zunimmt und wann Besserung in Sicht ist.
Die Kreuzung des Jakob-Sigle-Platzes und der Karl-Joos-Straße in Kornwestheim ist an einem gewöhnlichen Nachmittag während der Arbeitswoche sehr belebt. Kinder der nahen Silcherschule laufen oder radeln nach Hause, viele Autos fahren in der 30er-Zone in Richtung Eastleighstraße oder biegen Richtung Bahnhofstraße ab. Ordnung in dieses Gewusel an Verkehrsteilnehmern zu bringen, scheint nicht ganz leicht zu sein.