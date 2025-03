Straßburg: Wirbel um Koran-Rezitation in Kirche

1 In einer Straßburger Kirche rezitierte ein Influencer Koranverse. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mit dem Rücken zum Altarraum und in einem islamischen Gewand spricht ein Influencer in einer Kirche im Elsass Koranverse. Er selbst sieht es als positive Botschaft. Doch sein Video erntet Kritik.











Im Elsass gibt es Ärger um einen Influencer, der Koranverse in einer Kirche rezitiert hat. Von einer „nicht zu tolerierenden Beleidigung“ schrieb die Straßburger Große Moschee in einer Stellungnahme auf Facebook. Mit tiefer Bestürzung habe man von der „provokativen und respektlosen Tat“ in der Stadt erfahren. Der Mann habe ohne Einladung gehandelt und die Heiligkeit der Kirche Saint-Pierre-le-Jeune verletzt. Dies verurteile man scharf. Auch die Straßburger Diözese zeigte sich bestürzt und verurteilte den Vorfall.