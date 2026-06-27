Stranger Things-Stars vereint: Millie Bobby Brown und David Harbour drehen gemeinsame Serie

In "Stranger Things" spielten sie fünf Staffeln lang Ziehvater und Ziehtochter. Für eine neue Spionage-Serie kehren Millie Bobby Brown und David Harbour jetzt gemeinsam zurück.
Millie Bobby Brown (22) und David Harbour (51) kehren gemeinsam auf den Bildschirm zurück. Netflix hat eine neue Serie mit dem einstigen "Stranger Things"-Duo geordert, wie die Streamingplattform mitteilte. In der erfolgreiche Netflix-Produktion standen die beiden fünf Staffeln lang als Ziehvater und Ziehtochter vor der Kamera.