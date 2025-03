Stranger Things-Star : Sadie Sink: Neuzugang bei Spider-Man 4?

Der vierte "Spider-Man"-Film mit Tom Holland (28) als freundlicher Spinne aus der Nachbarschaft nimmt weiter Form an. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wird "Stranger Things"-Star Sadie Sink (22) zum Cast des Sony-Marvel-Films stoßen. Sink, die in der Netflix-Serie die beliebte Figur Max verkörpert, soll eine noch unbekannte, "bedeutende Rolle" übernehmen, heißt es bei dem US-Portal. Eine offizielle Bestätigung vonseiten Marvel, Disney, Sony oder der Schauspielerin steht noch aus.

Spielt Sadie Sink Peter Parkers Freundin Mary Jane oder Jean Grey?

Die Dreharbeiten zu "Spider-Man 4" sollen noch in diesem Jahr beginnen. Regie führt "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"-Macher Destin Daniel Cretton (46). Sehr viel mehr ist gegenwärtig über Handlung und Cast des kommenden MCU-Eintrags noch nicht bekannt.

Peter Parker (Holland) bat jedoch Doctor Strange (Benedict Cumberbatch, 48) am Ende von "Spider-Man: No Way Home", seine Identität mittels eines Zaubers aus der Welt zu löschen. Aus diesem Grund dürfte seine von Zendaya (28) gespielte Partnerin MJ auch nicht mehr wissen, wer er ist.

An dieser Stelle könnte Sadie Sink ins Spiel kommen. Denn laut des Berichts von "Deadline" spielt sie möglicherweise Spider-Mans große Liebe Mary Jane Watson, die übrigens wie Darstellerin Sink rothaarig ist.

Start im Sommer 2026

Eine weitere, in dem Bericht genannte Vermutung: Sink verkörpert Mutantin Jean Grey, in früheren "X-Men"-Filmen gespielt von Famke Janssen (60) und Sophie Turner (29).

Die Produktion von "Spider-Man 4" soll beginnen, nachdem die Dreharbeiten zu Christopher Nolans (54) neuestem Film "The Odyssey" abgeschlossen sind. In dem Werk mit Matt Damon (54) als Odysseus tritt auch Tom Holland auf.

Sink wird hingegen noch im Laufe dieses Jahres in der fünften und letzten Staffel des Netflix-Erfolgs "Stranger Things" zu sehen sein. Neben ihrem Serienerfolg brillierte die Jungdarstellerin in den vergangenen Jahren auch im mit zwei Oscars ausgezeichneten Drama "The Whale" an der Seite von Brendan Fraser (56).

"Spider-Man 4" soll Ende Juli 2026 in die Kinos kommen.