Die letzte Staffel von „Stranger Things“ steht in den Startlöchern – düsterer, größer und endgültig. Schon jetzt ist klar: Hawkins erlebt seinen finalen Showdown.
Mit der fünften Staffel steuert „Stranger Things“ auf seinen Abschluss zu. Die Serie knüpft direkt an die dramatischen Ereignisse der vierten Staffel an und führt die Handlung in einer finalen, bedrohlichen Zuspitzung weiter. Zwischen offenen Dimensionen, einer wachsenden Militärpräsenz und der Rückkehr von Vecna bereitet sich die Gruppe aus Hawkins auf ihren letzten Kampf vor.