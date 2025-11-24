Die fünfte Staffel von Stranger Things ist gestartet – und nach dem Release der ersten vier Episoden stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Wann geht es weiter?

Mit der fünften Staffel steuert „Stranger Things“ auf seinen Abschluss zu. Die Serie knüpft direkt an die dramatischen Ereignisse der vierten Staffel an und führt die Handlung in einer finalen, bedrohlichen Zuspitzung weiter. Zwischen offenen Dimensionen, einer wachsenden Militärpräsenz und der Rückkehr von Vecna bereitet sich die Gruppe aus Hawkins auf ihren letzten Kampf vor.

Die fünfte Staffel umfasst insgesamt acht Folgen. Netflix veröffentlicht sie in drei Blöcken: zunächst vier Episoden im November 2025, anschließend drei weitere im Dezember und schließlich das große Finale als einzelne achte Folge am 1. Januar 2026.

Stranger Things: Sendetermine der nächsten Folgen auf Netflix

Uhrzeit: Alle neuen Folgen erscheinen ab 2:00 Uhr (MEZ).

Sendetermine:

Folgen 1 – 4: 27. November 2025, ab 2:00 Uhr

27. November 2025, ab 2:00 Uhr Folgen 5 – 7: 26. Dezember 2025, ab 2:00 Uhr

26. Dezember 2025, ab 2:00 Uhr Folge 8 (Finale): 1. Januar 2026, ab 2:00 Uhr

Die nächsten Folgen von Stranger Things erscheinen also am 26. Dezember 2025.

5. Staffel Stranger Things: Handlung und Ausgangslage

Die neue Staffel setzt ein Jahr nach den Ereignissen von Staffel 4 an. Im Herbst 1987 sucht die Gruppe nach Vecna, um ihn endgültig zu besiegen. Die Lage in Hawkins ist eskaliert: Die Risse zwischen den Welten stehen offen, das US-Militär rückt an und beginnt die Jagd auf Elfi. Während sich das Datum von Will Byers’ damaligem Verschwinden jährt, muss die Gruppe ein letztes Mal gegen eine Bedrohung antreten, die größer ist als alles zuvor.

Cast der 5. Staffel

Der Kern des Ensembles bleibt in Staffel 5 unverändert: Millie Bobby Brown führt die Geschichte als Elfi/ Eleven an, flankiert von Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo und Noah Schnapp, die erneut als zentrale Gruppe aus Hawkins auftreten. Auch David Harbour und Winona Ryder nehmen ihre Rollen als Hopper und Joyce wieder auf – beide weiterhin Schlüsselfiguren im Kampf gegen Vecna. Ergänzt wird das Team durch Sadie Sink, Joe Keery und Maya Hawke, während Jamie Campbell Bower als Vecna den finalen Gegenspieler verkörpert.