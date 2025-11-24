Die fünfte Staffel von Stranger Things ist gestartet – und nach dem Release der ersten vier Episoden stellt sich jetzt die entscheidende Frage: Wann geht es weiter?
Mit der fünften Staffel steuert „Stranger Things“ auf seinen Abschluss zu. Die Serie knüpft direkt an die dramatischen Ereignisse der vierten Staffel an und führt die Handlung in einer finalen, bedrohlichen Zuspitzung weiter. Zwischen offenen Dimensionen, einer wachsenden Militärpräsenz und der Rückkehr von Vecna bereitet sich die Gruppe aus Hawkins auf ihren letzten Kampf vor.