Stranger Things: Serienfinale katapultiert alte Hits in die Charts

Mit dem "Stranger Things"-Hype geraten auch die deutschen Musikcharts in Bewegung. Gleich sieben Songs aus der Serie sind in der aktuellen Liste der Top-Singles vertreten.

Der Hype um das Finale von "Stranger Things" wirkt sich auch musikalisch aus. Nach Spekulationen um eine geheime letzte Folge stellt die Serie jetzt auch die Charts auf den Kopf. Gleich mehrere Songs, die in der Serie vorkommen, sind deutlich in den Hitlisten gestiegen. In den Offiziellen Deutschen Single-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, sind derzeit sieben Titel vertreten, deren Popularität eng mit "Stranger Things" verknüpft ist.

Djo sichert sich Bronze in den Charts Joe Keery (33), der in der Rolle des Steve Harrington in der Serie mitspielt, veröffentlicht seine Musik unter dem Künstlernamen Djo. Sein Lied "End Of Beginning" eroberte nach dem Serienfinale die Spitze der Spotify-Charts und verdrängte damit Taylor Swifts "The Fate Of Ophelia", das zuvor auf Platz eins stand. In den Single-Charts stürmt er mit seinem mittlerweile mehr als drei Jahre alten Song von Platz 14 auf den dritten Rang.

Auch die Klassiker "Every Breath You Take" von The Police (Platz 15), "Running Up That Hill" von Kate Bush (Platz 24), "Africa" von Toto (Platz 51), "Purple Rain" von Prince (Platz 61), "Upside Down" von Diana Ross (Platz 70) und "Should I Stay Or Should I Go" von The Clash (Platz 93) sind erneut in den Charts gelistet. "Purple Rain" und "Upside Down" sind in der fünften und letzten Staffel zu hören, die anderen Songs bereits in früheren Staffeln.

Das 1985 veröffentlichte Kate-Bush-Lied "Running Up That Hill" erlebt mit Staffel fünf erneut einen deutlichen Schub in den Charts. Bereits im Jahr 2022 hatte der Song durch seinen prominenten Einsatz in Staffel vier - als musikalische Untermalung zur Rettung der Figur Max Mayfield - weltweit ein spektakuläres Comeback gefeiert und stürmte in mehreren Ländern die Charts.

Taylor Swift führt Single-Charts weiter an

Mit "The Fate Of Ophelia" führt Taylor Swift unterdessen weiterhin die Single-Charts an, vor "Golden" aus "KPop Demon Hunters". Die Vier geht an Raye mit "Where Is My Husband!" und Platz fünf an Alex Warren mit "Ordinary". Auch in den Album-Charts sitzt Swift mit "The Life Of A Showgirl" auf dem Thron. Hier schließen sich ihr in dieser Reihenfolge auf den Plätzen zwei bis fünf Daniela Alfinito ("Wer liebt gewinnt"), David Gilmour ("Luck And Strange"), der "KPop Demon Hunters"-Soundtrack sowie Pink Floyd ("Wish You Were Here") an.