Stranger Things-Premiere in London: Millie Bobby Brown im Boudoir-Stil mit Korsett und Tüllschleppe

Bei der Londoner Premiere von "Stranger Things" setzte Millie Bobby Brown auf einen atemberaubenden Couture-Look: Die 21-Jährige erschien in einem schwarzen Korsett mit wallender Tüllschleppe - ein dramatisches Statement zum Finale der Kultserie.
Schwarzer Tüll, eng geschnürtes Korsett, endlose Schleppe: Millie Bobby Brown (21) wählte für die Premiere der finalen "Stranger Things"-Staffel in London einen Look, der Eleganz und Drama vereint. Am Donnerstagabend präsentierte sich die 21-Jährige in einer Kreation aus der Herbst 2025 Couture-Kollektion von Ashi Studio, die an die Ästhetik klassischer Boudoir-Mode erinnert.