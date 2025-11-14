Stranger Things-Premiere in London: Millie Bobby Brown im Boudoir-Stil mit Korsett und Tüllschleppe

Bei der Londoner Premiere von "Stranger Things" setzte Millie Bobby Brown auf einen atemberaubenden Couture-Look: Die 21-Jährige erschien in einem schwarzen Korsett mit wallender Tüllschleppe - ein dramatisches Statement zum Finale der Kultserie.

Schwarzer Tüll, eng geschnürtes Korsett, endlose Schleppe: Millie Bobby Brown (21) wählte für die Premiere der finalen "Stranger Things"-Staffel in London einen Look, der Eleganz und Drama vereint. Am Donnerstagabend präsentierte sich die 21-Jährige in einer Kreation aus der Herbst 2025 Couture-Kollektion von Ashi Studio, die an die Ästhetik klassischer Boudoir-Mode erinnert.

Das schwarze Korsett bildete das Herzstück des Auftritts. Über die enganliegende Corsage legte sich fließender schwarzer Tüll, der an den Hüften raffiniert drapiert wurde. Von dort fiel der Stoff ihre Beine hinab und ging in eine ausladende Schleppe über - ein Look, der Weiblichkeit und Selbstbewusstsein gleichermaßen ausstrahlte.

Persönliche Note am Schuh

Wie das "People"-Magazin weiter berichtet, bewies Brown auch bei den Accessoires Gespür fürs Detail. Zu dem opulenten Ensemble kombinierte sie Pumps von Aldo, die eine ganz besondere Personalisierung aufwiesen: Die Schuhe trugen die Aufschrift "011" - eine Referenz an ihre ikonische Serienfigur Eleven. Nach fast einem Jahrzehnt in der Rolle von Elf scheint die Schauspielerin ihrer Figur mit dieser kleinen Geste Tribut zu zollen.

Der glamouröse Auftritt stand dabei in perfekter Verbindung zu Browns früheren Äußerungen über die finale Staffel. Bereits bei der Los-Angeles-Premiere am 6. November hatte sie in einem schwarzen Spitzenkleid von Rodarte für Aufsehen gesorgt. Dem Magazin "Variety" erklärte sie damals, sie trage Schwarz "für die Beerdigung der Show".

Dunkelheit als Leitthema

Die Farbwahl ist kein Zufall. Brown deutete an, dass die kommende Staffel deutlich düsterer wird als alles, was Fans bisher gesehen haben. Der Look verkörpere die Dunkelheit dieser Season, so die Schauspielerin. Sie freue sich darauf, dass das Publikum sehe, wie finster die Handlung werde. Der dramatische Couture-Auftritt in London unterstreicht diese Ankündigung eindrucksvoll.

Begleitet wurde Brown bei der Premierenwoche von ihrem Ehemann Jake Bongiovi (23), den sie bereits zur LA-Premiere mitgebracht hatte. Dort wählte Bongiovi einen karmesinroten Samtanzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte, während seine Frau im ersten Look des Abends ein figurbetontes schwarzes Spitzenkleid mit Federdetails trug, ergänzt durch Aldo-Schuhe und Chopard-Schmuck. Im Verlauf des Events wechselte sie in ein zweites Outfit: ein karmesinrotes Korsett mit elfenbeinfarbener Spitzenborte und passendem Minirock.

Abschied nach zehn Jahren

Die Premierenevents markieren für Brown nicht nur das Ende einer Serie, sondern den Abschluss eines Lebensabschnitts. Seit dem Start von "Stranger Things" im Jahr 2016 ist die Schauspielerin mit der Produktion gewachsen. Im Gespräch mit "People" bei der LA-Premiere reflektierte sie über die vergangene Dekade. Das Erstaunlichste an ihrer Beteiligung sei die Familie gewesen, die sie mit Cast und Crew aufgebaut habe, so Brown. Die Serie habe ihr wichtige Lektionen über Professionalität, Schauspielerei und Freundschaft beigebracht. Sie fühle sich geehrt und gesegnet, so viele Jahre Teil der Show gewesen zu sein und dass ihre Kindheit dokumentiert wurde - eine einmalige Gelegenheit im Leben.

Die finale Staffel von "Stranger Things" startet mit Volume 1 am 26. November auf Netflix. Volume 2 folgt am 25. Dezember, das Finale wird am 31. Dezember ausgestrahlt.