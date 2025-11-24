„Stranger Things“: Netflix zeigt neuen Trailer für finale fünfte Staffel

Mit einem neuen Trailer gibt Netflix einen Vorgeschmack auf die fünfte und finale Staffel von „Stranger Things“. Doch ein Detail irritiert die Fans.
Netflix hat einen Trailer für den ersten Teil der finalen fünften Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht. In dem actionreichen Video sieht man, wie die Freundesgruppe gegen Monster aus anderen Dimensionen kämpft. Die ersten vier Folgen der Mystery-Serie erscheinen am Donnerstag um 2.00 Uhr in der Nacht. Die weiteren Folgen erscheinen am 26. Dezember und 1. Januar.