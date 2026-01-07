Stranger Things: Netflix-Serie erhält eigene Briefmarken

Die Royal Mail feiert das Finale des Netflix-Hits "Stranger Things" mit einer Sonderedition aus 14 Briefmarken. Die Motive zeigen berühmte Figuren der Kultserie. Ab dem 13. Januar sind die Briefmarken online erhältlich.

Die Royal Mail würdigt das Ende der erfolgreichen Netflix-Serie "Stranger Things" mit einer neuen Briefmarkensammlung. Wie im Online-Shop der Royal Mail zu sehen ist, besteht die Sammlung aus 14 Briefmarken mit Illustrationen des britischen Künstlers Kyle Lambert (38), der auch die Poster der Serie entworfen hat. Die Motive zeigen zahlreiche bekannte Figuren, darunter Millie Bobby Browns (21) Eleven, die auf zwei der Marken abgebildet ist. Die Briefmarken sind ab dem 13. Januar im Online-Handel erhältlich.

Die Kollektion umfasst zwei Bögen mit jeweils fünf Briefmarken sowie einen Kleinbogen mit vier weiteren Marken, die zusammen die Geschichte der Serie visuell nachzeichnen. Der Kleinbogen zeigt dabei die vier Hauptfiguren - Lucas, Will, Mike und Dustin - auf ihren charakteristischen Fahrrädern im typischen Stil der 1980er-Jahre.

Auch die Nebencharaktere erhalten eigene Briefmarken

Die Hauptkollektion unterscheidet zwischen der "realen Welt" mit rotem Hintergrund und der "Upside Down"-Welt mit blauem Hintergrund, wobei jede Briefmarke eine Szene aus jeweils einer anderen Staffel zeigt.

Eine besondere Zusatzfunktion lässt unter UV-Licht verborgene Logos erscheinen - darunter das Emblem des Hellfire Clubs auf der Marke mit Edward "Eddie" Munson (Joseph Quinn, 31) sowie das Scoops-Ahoy-Logo auf der Marke von Steve Harrington (Joe Keery, 33) und Robin Buckley (Maya Hawke, 27).

Die von den Duffer Brothers (41) entwickelte Serie "Stranger Things" debütierte 2016 und entwickelte sich schnell zu einem globalen Hit. Inzwischen ist das Franchise über die eigentliche Serie hinausgewachsen, unter anderem mit dem Theaterstück "Stranger Things: The First Shadow" und einem kommenden animierten Spin-off mit dem Titel "Stranger Things: Tales From '85".