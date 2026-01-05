Stranger Things: Netflix kündigt Doku zur finalen Staffel an

Nach dem großen Finale wartet weiteres Material auf Fans von "Stranger Things". Eine Dokumentation schildert die Entstehung der finalen Staffel - und zeigt, wie emotional der Abschied war.
"Stranger Things"-Fans bekommen kurz nach dem Serienfinale neues Futter: Netflix hat eine Dokumentation zur fünften Staffel angekündigt. "Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5" soll "den Zuschauern einen Einblick in die jahrelange Arbeit und das handwerkliche Können" gewähren, die sich in der letzten Staffel zeigen. Das verkündete Netflix über sein Portal "Tudum". Schon am 12. Januar soll die Doku auf Netflix erscheinen.