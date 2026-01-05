Stranger Things: Netflix kündigt Doku zur finalen Staffel an

Nach dem großen Finale wartet weiteres Material auf Fans von "Stranger Things". Eine Dokumentation schildert die Entstehung der finalen Staffel - und zeigt, wie emotional der Abschied war.

"Stranger Things"-Fans bekommen kurz nach dem Serienfinale neues Futter: Netflix hat eine Dokumentation zur fünften Staffel angekündigt. "Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5" soll "den Zuschauern einen Einblick in die jahrelange Arbeit und das handwerkliche Können" gewähren, die sich in der letzten Staffel zeigen. Das verkündete Netflix über sein Portal "Tudum". Schon am 12. Januar soll die Doku auf Netflix erscheinen.

Trailer zeigt große Emotionen zum Finale In einem Trailer geben die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer einen Einblick in die Entstehung der finalen Staffel. "Die letzten Zeilen zu schreiben, die diese Figuren jemals sagen würden... Das war wirklich schwierig", ist aus dem Off zu hören. Über Elevens (Millie Bobby Brown, 21) Schicksal sei viel diskutiert worden. "Zieht sie das wirklich durch?", fragen die Brüder, während eine Szene mit besagter Figur spielt. "Ich bin nicht bereit loszulassen", ertönt Millie Bobby Browns Stimme.

Weitere Einspieler zeigen den emotionalen Abschied. Der Cast liest in gemeinsamer Runde das Drehbuch, lacht und vergießt Tränen. "Danke, dass ihr so viel von euch gegeben habt. Für all die Lacher und Tränen. Wir lieben euch, für immer", bedanken sich die Duffer-Brüder, bevor der Trailer mit einem "Cut"-Ruf schließt.

Auch ein Spin-off kommt

Fast zehn Jahre nach der ersten Episode endete die Serie zum Jahreswechsel 2025/2026. Fünf Staffeln drehten Millie Bobby Brown, Sadie Sink (23), Winona Ryder (54) und Co. zusammen. Das Ende dürfte auch bei den Zuschauern für einige Tränen gesorgt haben.

Während Fans auf weitere Abenteuer der Freundesgruppe verzichten müssen, ist die Geschichte auch nach dem Serienende nicht vorbei. Die Duffer-Brüder kündigten in einem "Variety"-Interview ein Spin-off an. Das muss jedoch ohne jegliche bereits bekannte Figuren auskommen. Der Ableger werde dennoch "einige der offenen Fäden beantworten, die noch übrig sind", versprach Matt Duffer. Die Arbeiten zum Spin-off sind bereits im Gange. Ein Startdatum ist bislang nicht bekannt.