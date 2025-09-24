Mit riesigen Schritten rückt das "Stranger Things"-Finale näher. Die Serien-Stars und Macher haben jetzt in einem emotionalen Video in die Vergangenheit der Show geblickt. Zugleich wird ein Ausblick auf das Ende der Netflix-Serie geboten.
Nicht mehr allzu lange dauert es, bis die fünfte und finale Staffel von "Stranger Things" auf den Bildschirmen erscheinen wird. Schon am 27. November geht es auf Netflix los mit dem dieses Mal dreigeteilten Abschluss der Erfolgsserie. Nun haben die Serienschöpfer, die Gebrüder Matt (41) und Ross Duffer (41), angekündigt, dass Season fünf "die gewaltigste Staffel" wird, "was Action angeht, was die visuellen Effekte und die Story angeht".