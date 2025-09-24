Mit riesigen Schritten rückt das "Stranger Things"-Finale näher. Die Serien-Stars und Macher haben jetzt in einem emotionalen Video in die Vergangenheit der Show geblickt. Zugleich wird ein Ausblick auf das Ende der Netflix-Serie geboten.

Nicht mehr allzu lange dauert es, bis die fünfte und finale Staffel von "Stranger Things" auf den Bildschirmen erscheinen wird. Schon am 27. November geht es auf Netflix los mit dem dieses Mal dreigeteilten Abschluss der Erfolgsserie. Nun haben die Serienschöpfer, die Gebrüder Matt (41) und Ross Duffer (41), angekündigt, dass Season fünf "die gewaltigste Staffel" wird, "was Action angeht, was die visuellen Effekte und die Story angeht".

Im "Stranger Things"-Finale geben alle "absolut Vollgas" Diese Aussagen der "Stranger Things"-Erfinder fallen in einem neuen Featurette, einem wenige Minuten langen Video, das auf die Geschichte der Netflix-Show zurückblickt, die Cast-Mitglieder wie Millie Bobby Brown (spielt Elf, 21), Winona Ryder (Joyce Byers, 53) oder David Harbour (Jim Hopper, 50) zu Wort kommen lässt und einige Szenen aus der kommenden, fünften Staffel präsentiert, von denen die allermeisten jedoch schon vor einigen Monaten in einem regulären Trailer zu den neuen Folgen zu sehen waren.

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown verspricht in dem Video für die neuen Episoden: "Es ist eher ein Abenteuer und eine Mission, das gefällt mir sehr. Alle sind aktiv mit dabei. Niemand hält nur ein Walkie-Talkie. Alle geben absolut Vollgas."

Netflix hatte zuvor bereits per offizieller Handlungsbeschreibung erklärt, dass die Heldinnen und Helden in Staffel fünf nur ein gemeinsames Ziel haben werden: "Vecna zu finden und ihn zu töten. Aber er ist verschwunden - sein Aufenthaltsort ist ein Mysterium, ebenso was er vorhat." Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Elf intensiviert hat. Sadie Sinks (23) Max liegt zudem seit dem Ende der vierten Staffel im Koma.

Winona Ryder wird sentimental

Neben atemberaubenden Actionszenen aus der neuen Staffel wird in dem neuen Featurette-Video auch auf ikonische Momente aus der Vergangenheit der Serie zurückgeblickt, so etwa, als sich die Freundesgruppe um Mike (Finn Wolfhard, 22), Dustin (Gaten Matarazzo, 23) und Co. als Ghostbusters verkleideten.

Auch die im Lauf der Handlung verstorbenen Figuren Billy Hargrove (Dacre Montgomery, 30) und Fan-Liebling Eddie (Joseph Quinn, 31) werden in dem emotionalen Video nicht vergessen.

Im Jahr 2016 erschien die erste "Stranger Things"-Staffel bei Netflix. Mittlerweile sind die damaligen Kinderdarsteller erwachsen geworden. Das bemerkt auch Serien-Mutter Winona Ryder. "Ich sah die Kinder erwachsen werden. Das war das größte Geschenk, das mir diese Show gegeben hat", bemerkt die sichtliche gerührte Darstellerin.

Nach dem Start der finalen Staffel am 27. November - hier erscheinen zunächst vier Episoden auf einen Schlag - geht es am 26. Dezember mit drei Folgen weiter. Am 1. Januar 2026 erwartet Fans dann die finale "Stranger Things"-Folge auf Netflix.