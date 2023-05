1 Schauspielerin Millie Bobby Brown in "Stranger Things". Foto: Ursula Coyote/Netflix

Fans warten gespannt auf die fünfte und finale Staffel der Mystery-Serie "Stranger Things". Die Macher Matt und Ross Duffer haben nun jedoch angekündigt, dass die Produktion verschoben werden muss. Der Grund ist der Autorenstreik in den USA.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Produktion der finalen Staffel "Stranger Thrings" muss aufgrund des anhaltenden Autorenstreiks verschoben werden. Das haben die Macher der Netflix-Serie, Matt und Ross Duffer (39), in einem Tweet von Samstag (6. Mai) bekannt gegeben. "Das Schreiben hört nicht auf, wenn die Dreharbeiten beginnen", heißt es darin. "Obwohl wir uns darauf freuen, die Produktion mit unserer großartigen Besetzung und Crew zu starten, ist dies während dieses Streiks nicht möglich. Wir hoffen, dass bald eine faire Einigung erzielt wird, damit wir alle wieder an die Arbeit gehen können. Bis dahin - over and out."