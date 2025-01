Welche Paare in der 2. Staffel in die „Stranger Sins“-Welt eintauchen, haben wir im Artikel zusammengefasst.

Nach einer langen Pause geht die Show „Stranger Sins“, in der es hauptsächlich um sexuelle Wünsche geht, in die 2. Staffel. Diese 7 Paare wagen das Experiment.

Auf diese Paare dürfen Sie sich freuen

Kate (37) & Jakub (28)

Kate und Jakub sind einigen wahrscheinlich aus den Shows „Temptation Island“ und „Prominent getrennt“ bekannt. Seit 2020 befinden sich die beiden in einer On-off-Beziehung und heirateten 2021 sogar. Bei „Stranger Sins“ wollen sie das letzte Mal versuchen, ihre Beziehung zu retten. Als großes Problem nennt Kate, dass Jakub gern mal das Vorspiel überspringt. Jakub hingegen sieht die Probleme tiefliegender.

Foto: RTL / Kim Bender

Justyna (28) & Adrian (26)

Die Influencer lernten sich 2023 (gedreht in 2022) bei „Temptation Island“ kennen und lieben. Neben ihrer Arbeit als Influencerin betreibt Justyna außerdem einen OnlyFans-Kanal. Während Adrian überwiegend den dominanten Part in der Beziehung übernimmt, wollen die beiden bei Stranger Sins einen Rollentausch ausprobieren.

Foto: RTL / Kim Bender

Tim & Micha

Die Düsseldorfer betreiben einen gemeinsamen Podcast („Hände aus der Hose!“) und sind seit Juli 2021 verheiratet. Michael ist Podcaster und Sexfluencer, Tim arbeitet als pädagogischer Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe. Das Paar führt eine monogame Beziehung, allerdings haben die beiden auch Sex mit anderen Männern – immer nur gemeinsam.

Foto: RTL / Anna Falter

Daria (31) & William (35)

Seit August 2023 wohnen die beiden zusammen in Karlsruhe. Während William bereits Teil von „Are You The One?“ und „Dating Naked“ war, hat Daria noch keine Erfahrung im TV. William hat bereits eine 7-jährige Tochter, mit der sich Daria super versteht. Neben seinem Job als Online-Marketingmanager ist William nebenberuflich Pornodarsteller und versucht dort, nicht zum Höhepunkt zu kommen. Aufgrund dessen tut sich William im Privaten umso schwerer.

Foto: RTL / Kim Bender

Nila (22) & Taro (26)

Für den Immobilienkaufmann und die Studentin ist „Stranger Sins“ ihr erstes TV-Format. Die beiden sind seit 2 Jahren zusammen und sprechen offen über sexuelle Wünsche. Nila wünscht sich vor allem ein intensiveres Vorspiel, während Taro das überhaupt nicht wichtig ist. Bei Stranger Sins suchen sie nach einem Kompromiss.

Foto: RTL / Kim Bender

Natalia (33) & Jiorgos (48)

Die TV-Persönlichkeit Natalia und der Travelmanager Jiorgos sind seit 5 Jahren zusammen und seit 2 Jahren verheiratet. Natalia kennt man unter anderem aus „Promi Big Brother“ und „Adam sucht Eva – Promis im Paradies“. Auch Jirogos war schon in einigen TV-Sendungen, z. B. bei „Promis Privat“ mit Natalia. Nach einer verpfuschten BBL-Operation stehen Natalias Schmerzen und auch ihr Selbstbewusstsein im Weg, um ein unbeschwertes Liebesspiel zu genießen.

Foto: RTL / Kim Bender

Cora (32) & René (34)

Der Fahrzeuglackierer und das Erotikmodel kommen aus Köln, sind seit 5 Jahren zusammen und haben bereits Erfahrung im TV sammeln können: Rene und Cora hatten beide eine Nebenrolle bei „Köln 50667“, Cora nahm 2023 außerdem bei „Naked Attraction“ teil. Die beiden gehen gerne auf Fetisch- und Kinkyparties. Im Bett sind sie sehr experimentierfreudig.

Foto: RTL / Anna Falter

Ab wann kommt die 2. Stafel „Stranger Sins“?

Startschuss für die 2. Staffel ist der 8. Januar 2025. Alle genauen Infos zu den Sendeterminen lesen Sie hier: Wann startet die 2. Staffel von „Stranger Sins“?

Welche Paare der 2. Staffel von „Stranger Sins“ sind noch zusammen?

Das „Temptation Island“-Paar Justyna und Adrian gab vor einiger Zeit ihre Trennung auf Instagram bekannt. Auch zwischen Kate und Jakub ist es inzwischen aus. Ebenfalls gehen René und Cora getrennte Wege.

Darum geht es in „Stranger Sins“

"Stranger Sins" ist eine Erotik-Reality-Show auf RTL+, in der Paare ihre geheimsten sexuellen Fantasien ausleben, um frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen. Unter Anleitung von Sex-Coaches wie Lea Holzfurtner, Dominique Insomnia und Eric Osterlund erkunden sie Themen wie Dreier, Bondage oder Rollenspiele. Die zweite Staffel startet am 8. Januar 2025 und umfasst sieben Paare, darunter bekannte Gesichter aus der Reality-TV-Szene wie Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki. Die Show bietet intime Einblicke in die Beziehungen der Teilnehmer und zeigt, wie sie ihre sexuellen Wünsche verwirklichen.