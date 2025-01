Nachdem die 1. Staffel bereits im Sommer 2023 ausgestrahlt wurde, ist es Anfang 2025 endlich so weit: Die 2. Staffel startet schon bald auf RTL+.

Stranger Sins: Staffel 2 startet im Januar

Die neue Staffel läuft ab Mittwoch, den 8. Januar 2025, auf RTL+. Wöchentlich erwartet Sie dann eine neue Folge. Insgesamt gibt es 7 Folgen.

Die Sendetermine im Überblick

Folge: 8. Januar 2025 Folge: 15. Januar 2025 Folge: 22. Januar 2025 Folge: 29. Januar 2025 Folge: 5. Februar 2025 Folge: 12. Februar 2025 Folge: 19. Februar 2025

Diese Paare sind in der 2. Staffel dabei

Cora („Naked Attraction“) & René (Nebenrolle bei „Köln 50667“)

Daria & William („Are You The One?“)

Justyna & Adrian („Temptation Island“)

Kate & Jakub („Temptation Island VIP“, „Prominent getrennt“)

Natalia („Promi Big Brother“) & Jiorgos („Promis Privat“)

Nila & Taro

Michael („Couple Challenge“) & Tim („OnlyFans Uncovered“)

Einen ausführlichen Überblick über die Paare finden Sie hier: Diese Paare sind bei der 2. Staffel von „Stranger Sins“ dabei.

Darum geht es in „Stranger Sins“

"Stranger Sins" ist eine Erotik-Reality-Show auf RTL+, in der Paare ihre geheimsten sexuellen Fantasien ausleben, um ihre Beziehungen zu stärken. Unter Anleitung von Sex-Coaches wie Lea Holzfurtner, Dominique Insomnia und Eric Osterlund erkunden sie Themen wie Dreier, BDSM und Tantra. Die erste Staffel startete am 21. Juli 2023 und umfasst acht Folgen. Die Show bietet intime Einblicke in die Beziehungen der Teilnehmer und zeigt, wie sie ihre sexuellen Wünsche verwirklichen