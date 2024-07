Urlaub am Meer schmeckt nach Salz und den Erinnerungen an die Sommerferien der Kindheit. Wir stellen besondere Campingplätze vor, mit Wellenrauschen direkt vor der Wohnmobiltür.

Beim Milchkaffee schlürfen den weiten Blick über den Strand und den blitzblauen Himmel genießen, am Nachmittag im Meer toben, Muscheln sammeln, die größten Sandburgen bauen, um am Abend die hungrige Meute mit frisch Gegrilltem zu verwöhnen und den Tag mit einem Glas Wein vorm Wohnmobil ausklingen lassen – Wellenrauschen inklusive. Camping am Meer macht jeden Urlaub zu einem besonderen. Wir stellen beliebte Campingplätze direkt am Meer in ganz Europa vor.

Weil Strand nicht gleich Strand und Meer nicht gleich Meer ist

Ob feiner Sandstrand oder festes Watt, hohe Steilküste oder malerische Badebucht, sanfte Dünenlandschaften oder wilde Atlantikküste – nicht nur wegen der direkten Nähe zum Strand ist ein Campingurlaub am Meer so beliebt. Eine Auszeit am Wasser ist Erholung pur.

Mit den Kindern die Unterwasserwelt des Mittelmeeres entdecken, den malerischen Sonnenuntergang des Atlantiks bei einem Spaziergang auf einem Foto festhalten oder einfach auf dem Strandhandtuch bei Wellenrauschen ein schönes Buch lesen. Nicht nur Naturliebhaber und Erholungssuchende, sondern auch Familien, Wassersportler und Aktivurlauber entscheiden sich immer wieder für Campingplätze direkt am Meer. Oft sind Strandabschnitte fürs FKK-Camping reserviert oder es gibt Bereiche fürs Camping mit dem Hund.

Auf manchen Campingplätzen wird ein Aktivprogramm rund ums Wasser angeboten wie Reitkurse am Strand oder Schnupperkurse im Tauchen oder Surfen. Tipp: Welche Aktivitäten auf Campingplätzen am Meer oder in der Umgebung angeboten werden, lässt sich über die Filtersuche auf camping.info herausfinden.

Beliebte Regionen und Plätze

Camping am Meer in Deutschland

Im Norden von Deutschland reihen sich zahlreiche schöne Campingplätze wie Perlen an der Schnur an der Küste entlang.

Viele Anlagen mit Stellplätzen am Meer sind an der Ostsee zu finden. Sowohl in Mecklenburg-Vorpommern als auch in Schleswig-Holstein, auf den Inseln Rügen, Fehmarn und Usedom wollen tolle Campingplätze direkt am Wasser entdeckt werden.

Wer Lust aufs Wattenmeer statt Sandstrand hat, wählt die Nordsee für seinen Campingurlaub. Ostfriesland, Cuxhaven und der Hafenort Büsum bieten sich hierfür besonders an.

Top Plätze am Meer in Deutschland

Schleswig-Holstein: Rosenfelder Strand Ostsee Camping

Der Ostsee Camping Platz Rosenfelder Strand landet mit 4,8 Punkten weit vorne im Google-Ranking. Seine Highlights sind:

Beste Bewertungen für Schleswig-Holstein

Empfohlen zum Schwimmen

Geeignet für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren

Fehmarn: Camping- und Ferienpark Wulfener Hals

Mit 4,4 Punkten wird der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals benotet. Seine Highlights sind:

Beste Bewertungen für Fehmarn

Empfohlen zum Surfen

Geeignet für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren

Mecklenburg-Vorpommern: Camping Ostsee - Campingpark Rerik

Mit 4,4 Punkten schneidet der Campingpark Rerik sehr gut ab. Seine Highlights sind:

Beste Bewertungen für Ostseeküste

Empfohlen zum Radfahren

Geeignet für Paare

Camping am Meer in Italien

Wer seinen Campingurlaub direkt am Mittelmeer verbringen möchte, ist in Italien an der richtigen Adresse. Mit den schönsten Sonnenuntergängen an der Küste und den malerischen Landschaften ist nahezu das ganze Land wie gemacht für einen Campingurlaub am Meer.

Die westitalienischen Küstenorte La Spezia und Cinque Terre in Ligurien begeistern nicht nur mit einer Vielzahl an gut ausgestatteten Campingplätzen in der Nähe des Meeres, sondern überzeugen auch mit wunderschönen Berglandschaften zum Wandern oder Radfahren. Etwas weiter südlich warten tolle Campingplätze in der Hafenstadt Livorno. Unter der Sonne der Toskana lässt sich der Alltag schnell vergessen.

An der Ostküste findest man eine große Auswahl beliebter Campingplätze in den Regionen Emilia-Romagna und Venetien. Gerade der Badeort Jesolo an der Adriaküste von Venetien ist bekannt für ausgezeichnete und besonders familienfreundliche Campingplätze. Einzigartige Strandspaziergänge bei Wellenrauschen sollte man sich auch beim Camping auf den zwei größten Inseln des Landes, Sardinien und Sizilien, unbedingt gönnen.

Top Plätze am Meer in Italien

Italien, Abruzzen: Camping Roseto Concept Glamping

Sehr gute 4,6 Punkte kann der Camping Roseto Concept Glamping für sich verbuchen. Was ihn besonders macht:

Beste Bewertungen für die Abruzzen

Empfohlen für Radfahrende

Geeignet für Paare

Italien, Venedig: Union Lido

Mit 4,2 Punkten wird der Union Lido benotet. Was ihn ausmacht:

Beste Bewertungen für Venedig

Empfohlen zum Schwimmen

Geeignet für Familien mit Kindern unter zwölf Jahren

Emilia-Romagna: Piomboni Camping Village

Der Piomboni Camping Village erhält 4,4 Punkte. Seine Highlights sind:

Beste Bewertungen für Emilia-Romagna

Empfohlen zum Schwimmen

Geeignet für Gäste mit Zelt

Camping am Meer in Frankreich

Beim Camping am Meer in Frankreich kann man sich auf Sandstrände satt und traumhafte Landschaften freuen. An der wilden Atlantikküste Westfrankreichs, wie in der Bretagne und der Normandie sowie am südlichen Mittelmeer sind zahlreiche Campingplätze mit besten Standards zu finden.

Neben wildem Wellenreiten am Atlantik geht es in südlichen Küstenregionen am Mittelmeer, wie der Côte d’Azur, mondäner zu. Besonders beliebte Reiseziele und Campingplätze mit Meerblick sind in Nizza und Saint-Tropez zu finden. Auch die tollen Badeorte La Grande Motte, Séte und Argeles Plage in der Region Languedoc-Roussillon sind traumhaft für den Urlaub am Meer. Mit türkisfarbenen Buchten, azurblauem Meer und schroffen Gebirgen eignet sich die Mittelmeerinsel Korsika nicht nur fürs Camping am Meer, sondern auch zum Wandern oder Klettern.

Top Plätze am Meer in Frankreich

Languedo-Roussillon: Yelloh! Village Le Brasilia

Mit 4,7 Punkten in der Gunst der Urlauber ganz weit vorne ist der Campingplatz Yelloh! Village Le Brasilia. Was ihn so besonders macht:

Beste Bewertungen für Frankreich

Empfohlen zum Schwimmen

Geeignet für Gäste mit Hund

Pays de la Loire: Camping Côté Plage

Der Camping Côté Plage erhält vier Bewertungspunkte. Seine Highlights:

Empfohlen zum Angeln

Geeignet für Gäste mit Zelt

Besonders ruhig

Languedoc-Roussillon: Camping Le Floride Et L’embouchure

Mit 3,8 Zählern wird der Camping Le Floride Et L’embouchure benotet. Mit was er punktet:

Empfohlen zum Radfahren

Geeignet für Gäste mit Hund

Mietunterkünfte in Top-Zustand

Camping am Meer in Holland

Egal ob Renesse, Noordwijk oder Zandvoort: Entlang der gesamten niederländischen Küste warten die schönsten Strände, weite Dünenlandschaften und eine große Auswahl qualitativer Campingplätze am Meer. Besonders viele Camper zieht es für den Urlaub am Wasser nach Zeeland, wo sie zwischen einem Standplatz mit Meerblick auf dem Festland oder auf einer der schönen Inseln wie Noord-Beveland, Zuid-Beveland oder Walcheren wählen können.

Der geliebte Vierbeiner ist beim Camping am Meer in Zeeland mit rund 120 ausgewiesenen Hundestränden fast überall willkommen. Wer Urlaub und Stadtbummel verbinden will, ist auf einem der Campingplätze rund um Rotterdam, Den Haag oder der niederländischen Hauptstadt Amsterdam bestens aufgehoben.

Top Plätze am Meer in Holland

Zeeland: Camping Janse

Mit 4,9 Punkten top bewertet wird der Camping Janse in Zeeland. Was ihn so besonders macht:

Beste Bewertungen für Niederlande

Empfohlen für Radfahrende

Geeignet für Paare

Zeeland, Renesse: Camping & Beachresort Julianahoeve

Von den Urlaubern mit 4,6 Punkten benotet, wird das Camping & Beachresort Julianahoeve. Herausragend ist hier:

Ganzjährig geöffnet

Viel geboten für Kids

Endlos langer Sandstrand

Camping am Meer in Kroatien

Lange Radtouren entlang der Küste, Abtauchen im kristallklaren Wasser im adriatischen Meer oder einfach die vielen Sonnenstunden am Strand genießen: Entlang der Küste von Kroatien, von Pula über Zadar bis nach Dubrovnik, lassen sich tolle und besonders familienfreundliche Plätze entdecken.

Als eine der schönsten Camping-Regionen in ganz Europa gilt die Halbinsel Istrien im Norden von Kroatien. Sowohl in Pula, Novigrad als auch in Poreč finden sich Campingplätze direkt am Meer. Auch auf den über 1000 Inseln locken Traumstrände und lauschige Buchten mit azurblauem Wasser. Zu den liebsten Urlaubsinseln in Kroatien gehören Brač, Krk und Hvar.

Top Plätze am Meer in Kroatien

Kvarner: Lopari Camping Resort

Das Lopari Camping Resort wird mit 4,3 Punkten bewertet. Die Höhepunkte des Platzes:

Beste Bewertungen für Kvarner

Empfohlen zum Schwimmen

Geeignet für Paare

Kvarner, Niivice: Aminess Atea Camping Resort

Das Aminess Atea Camping Resort kann 3,8 Punkte für sich verbuchen. Das ist besonders:

Empfohlen zum Schwimmen

Geeignet für Paare

Besonders gute Lage

Tipps fürs Camping am Meer

Wichtig für Camping mit Kindern: Flach abfallendes Wasser, wenig Steine und Quallen machen Campingplätze am Meer besonders geeignet zum Spielen und Toben für Kids. Gut zu wissen; Ist der Strand bewacht? Nicht vergessen: Eimer, Schaufel und Förmchen, damit die Minis im nächsten Sandburgenbau-Wettbewerb der Kinderanimation gut abschneiden.

Nach „blauer Flagge“ Ausschau halten: Innerhalb Europas gibt es mehr als 3200 Strände, die über eine besonders gute Wasserqualität und ein hohes Maß an Sicherheit verfügen und so mit dem Siegel der „blauen Flagge“ ausgezeichnet sind. Diese Strände verfügen zudem über eine gute Abfallentsorgung, Sanitäranlagen am Strand und geschulte Rettungsschwimmer, was wiederum beim Camping mit Kindern ein wichtiges Kriterium ist.

Musts auf der Packliste: Sonnenhut oder Kappe, Sonnenschirm, Strandtuch, Mückenspray, Schnorchel-Equipment, Taucherbrille, Sonnenbrille und ausreichend Sonnencreme mit angemessenem Lichtschutzfaktor.

Wellengang beachten: Bei zu hohen Wellen kann das Schwimmen im Meer, insbesondere für Kinder, schnell gefährlich werden. Hier kann alternativ ein Campingplatz mit Pool ausgesucht werden. Andererseits macht wilderes Meerwasser das Reiseziel für Wind- oder Kitesurfer besonders attraktiv.

Wasserdichte Schutzhüllen besorgen: Schnell ein Foto vom Sonnenuntergang für Insta vom schönsten Urlaub knipsen? Unbedingt daran denken, die Kamera und das Handy wasserfest zu machen.

FKK-Strandabschnitte und Hundestrände beachten: Für das Camping mit Hund oder für Naturisten finden sich an einigen Campingplätzen separate Strandabschnitte.

Wie findet man die besten Campingplätze am Meer?

Tipp zum Schluss: Auf der Suche nach weiteren Campingplätzen am Meer? Ob wilde Fjorde in Norwegen, eine Auszeit am Meer in Polen, atemberaubende Küstennatur in Slowenien oder die pralle Sonne beim Camping am Meer in Spanien – europaweit lassen sich auf der Webseite von Camping Info beliebte Plätze direkt am Wasser finden.

Einfach die maximale Entfernung zum Meer auf der Webseite unter Campingplatzsuche auf „0,1“ einstellen, das gewünschtes Reiseziel wählen und die besten Plätze mit maximal 100 Meter Fußweg zum Meer finden.